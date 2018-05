Leerlingen Scheppers bouwen nieuwe schrijnwerkerij 23 mei 2018

Leerlingen van het Scheppers Instituut aan de Cooppallaan in Wetteren gaan de komende drie schooljaren een nieuwe werkplaats houtbewerking en aluminium bouwen. Enkel de stalen structuur van 2500 vierkante meter en het dak werden om veiligheidsredenen door aannemer Morti neergepoot. De rest van het metselwerk en de inrichting is in handen van de verschillende afdelingen van de school. "In het nieuwe gebouw komen vijf leslokalen. Beneden is integraal voorbehouden voor werkplaatsen, een afwerkingsruimte en een machinezaal", legt directeur Lina Vissenaeken uit. De totale investering bedraagt 2,6 miljoen euro. De Congregatie van de Broeders van Scheppers legt 1,5 miljoen euro bij. Het was eerwaarde Broeder Delvigne die een bijzondere tegel in de muur kwam metselen met het wapenschild en de spreuk In Nitore Constat of Ik volhard in het mooie. (DVL)