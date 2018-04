Leerlingen Mariagaard leren knepen van vak bij privégrootkeukens 27 april 2018

03u00 0 Wetteren Leerlingen van de derde graad grootkeuken en cateraar en het specialisatiejaar grootkeukenkok van Mariagaard kunnen vanaf september praktijkervaring opdoen in de private sector.

Mariagaard is de eerste katholieke school in Oost-Vlaanderen die duaal leren in de horeca aanbiedt. "Een leerling gaat drie dagen per week aan de slag in een bedrijf en volgt twee dagen les op school. In tegenstelling tot het klassieke leercontract, krijgen ze na de opleidng een volwaardig diploma secundair onderwijs", zegt directeur De Coen van Mariagaard. Een klassieke scholing werkt ook niet voor alle jongeren. "Deze onderwijsvorm is ideaal voor leerlingen die voltijds schoollopen moe zijn. Zij worden vanuit de school van dichtbij opgevolgd met evaluaties door de trajectbegeleider en krijgen een leervergoeding", legt verantwoordelijke Leen Van De Voorde uit.





De horecasector juicht het project toe. "Wij zijn al langer vragende partij voor meer en langere stages omdat dit veel meer ervaring biedt aan de leerling en een betere doorstroming naar een latere werkgever. Vandaag zijn er reeds 1.000 erkende leerbedrijven en 500 leermeesters in de horeca. Nu ook grootkeuken als opleiding is erkend, willen we dit volgend schooljaar verder uitbreiden", stelt Tine Lecompte van Horeca Vorming. Op het einde van dit schooljaar zal Mariagaard al zijn leerlingen in de opleiding screenen of ze in aanmerking komen voor een duaal leerplan. Volgend schooljaar kunnen de eerste aan de slag. Info op de open dag op 5 mei en www.mariagaard.be. (DVL)