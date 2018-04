Leerlingen als vis in het water in Kleuterboompje 17 april 2018

De kleuters van het Kleuterboompje in Wetteren voelen zich als een vis in het water op hun schooltje. En dankzij de inzet van het oudercomité en graffiti-artiest Caz'n ervaren ze dat nu ook letterlijk op de speelkoer. Tijdens de paasvakantie vormde Caz'n de grauwe muren om tot een kleurrijke onderwaterwereld. "We zijn fier dat we als kleine school leuke dingen voor de kinderen kunnen realiseren dankzij een zeer actief en enthousiast oudercomité", zegt directrice Martine De Vusser van 't Kleuterboompje. Eerder financierden ze ook een nieuw zonnewerend schuildak en heel veel speelgoed voor de kleutertjes. (DVL)