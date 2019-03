Leerkrachten betrappen inbreker op Sint-Jozef-basisschool Didier Verbaere

25 maart 2019

14u40 0

In de Wegvoeringstraat in Wetteren hebben leerkrachten maandagochtend om 10.20 uur een dief betrapt in de lagere school van Sint-Jozef. De dader, geen leerling, werd na een huiszoeking aangehouden. Er wordt een onderzoek gevoerd, ook naar andere feiten.