Leentje Grillaert neemt afscheid als schepen Didier Verbaere

13 december 2018

20u07 0

Leentje Grillaert (CD&V) heeft afscheid genomen als schepen in de gemeenteraad van Wetteren. Ze legde op 3 december de eed af als gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen maar blijft wel zetelen als gemeenteraadslid. “Ik heb hier heel mooie jaren beleefd en heel mooie projecten mogen opstarten en begeleiden. Ik wens mijn opvolger Katrien Claus dan ook veel succes met alle werk dat op de plank ligt”, aldus Grillaert. “We hebben in deze gemeenteraad hevige discussies gevoerd en ook al gaven we elkaar niet altijd gelijk, toch begrepen we elkaar. Ik zal de komende jaren deze raad vanaf de zijlijn volgen als gemeenteraadslid”, aldus Leentje. Ze kreeg een warm applaus van de voltallige gemeenteraad.

Meer over Leentje Grillaert

politiek