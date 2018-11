Leentje Grillaert (CD&V) wordt deputé Provincie en dient ontslag in als schepen in Wetteren Didier Verbaere

16 november 2018

Leentje Grillaert (38) wordt deputé voor de Provincie Oost-Vlaanderen voor CD&V en dient in Wetteren haar ontslag in als schepen. Beide functies zijn wettelijk niet verenigbaar. Het is de eerste keer dat Wetteren een deputé afvaardigt in Oost-Vlaanderen “Ik zal mijn ontslag aanbieden als schepen maar blijf wel zetelen als gemeenteraadslid in Wetteren. Katrien Claus (CD&V) zal de komende zes jaar mijn bevoegdheden overnemen als schepen in het college”, zegt Leentje Grillaert. Katrien Claus wordt in Wetteren dus alsnog derde schepen en bevoegd voor openbare werken, patrimonium, land- en tuinbouw, plantsoenen en begraafplaatsen, dorpsrenovatie en het magazijn en uitleendienst. De rest van de coalitie, afspraken en bevoegdheden, blijven ongewijzigd.

Snelle opmars

Leentje Grillaert zette haar eerste stappen in de gemeentepolitiek in 2006. Ze stamt af uit een politieke familie want ook haar peter Fons Grillaert en haar meter Rita Schepens gingen haar vooraf als schepen in Wetteren en als raadslid in Wichelen. In 2009 wordt ze verkozen als schepen en dat ambt wordt bevestigd in 2012 en in 2018. Ze werd begin november al voorgesteld als nieuwe schepen.

Maar ook het bovenlokale niveau kan haar bekoren. In 2012 wordt ze verkozen als Provincieraadslid en ook bij de Vlaamse verkiezingen kan ze mooie cijfers voorleggen. Dit jaar haalde ze als lijsttrekker voor CD&V in het District Dendermonde Sint-Niklaas nog 9.192 stemmen binnen voor de Provincie. Dat levert haar nu een zitje in de Deputatie op. Ze krijgt meteen een zware portefeuille toegeschoven en wordt bevoegd voor onder meer vergunningen, landbouw en plattelandsbeleid, waterbeleid, toerisme, middenstand en EROV, ontwikkelingssamenwerking en patrimonium. Ook het APB Zorgcentrum in Lemberge en het steunpunt data analyse vallen onder haar bevoegdheden. Net als de bestuurlijke samenwerking. “Een hele boterham maar we gaan er voluit voor. Ik ga nu mijn ontslag aanbieden zodat ik kan aantreden op 3 december in de Provincie”, besluit Leentje.