Leentje Grillaert (CD&V) lijsttrekker provincie 04 mei 2018

Schepen Leentje Grillaert (37) is door CD&V aangeduid als Oost-Vlaamse lijsttrekker in de regio Sint-Niklaas Dendermonde voor de provincieraadsverkiezingen in oktober. Leentje is schepen sinds 2010 en bevoegd voor openbare werken, groen en begraafplaatsen, patrimonium en gebouwen, leefmilieu en het project Cordonnier. Sinds 2012 is ze ook provincieraadslid. Bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2014 haalde ze nog 1.307 stemmen binnen.





"De provincie moet na de hervormingen het niveau worden om de rol van regisseur van regionaal beleid op te nemen en om gemeenten verder te ondersteunen", zegt schepen Leentje Grillaert. (DVL)