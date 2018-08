Laura viert verjaardag met 'sprookjeshuwelijk' MET KOETS NAAR STADHUIS, DAARNA FEEST IN KASTEEL VAN LAARNE DIDIER VERBAERE

27 augustus 2018

02u24 0 Wetteren Laura, een meisje van bijna 30 met het syndroom van Down, vierde zaterdag in Wetteren haar verjaardag zoals in haar stoutste dromen: Als een prinses in haar eigen sprookjeshuwelijk. Na de 'geloftes' op het stadhuis, trok ze per koets samen met haar bruidsmeisjes naar het Kasteel van Laarne voor een groot avondfeest.

Laura Ball (29) werd geboren met het syndroom van Down. De dochter van Anne Huylebroeck en David Ball uit Wetteren wordt volgende week op 2 september 30 jaar en droomt sinds jaar en dag van een sprookjeshuwelijk. Sinds haar oudste broer Michaël tien jaar geleden huwde in het Engelse Bristol ging er geen dag voorbij of ze sprak erover. "Ze kreeg toen heel wat bruidsmagazines te zien en was zot van de mooie bruidsjurken. Toen al wenste ze dat ze ooit zo mocht trouwen. Als een prinses. Ze raakte er werkelijk gefascineerd door", vertelt mama Anne.





Herinnering aan geboorte

Urenlang kijkt ze naar herhalingen over sprookjeshuwelijken op televisie en in feuilletons. Anne besliste vorig jaar dat haar dochter zo'n feest zou krijgen voor haar 30ste verjaardag. Ze trok met haar plannen naar burgemeester Alain Pardaen in Wetteren.





"Omdat er geen partner en dus ook geen huwelijk is, hebben we besloten om een ceremonie ter herinnering aan haar geboorte te organiseren", legt de burgemeester uit. Dat gebeurde zaterdag met de nodige egards en toeters en bellen. Met een witte koets en zwarte paarden werd Laura de Markt van Wetteren opgereden. Geflankeerd door 'bruidsmeisjes' en getuigen Beth en Rebecca werd ze bedolven onder de rozenblaadjes en opgewacht door haar familie, broers Michaël en Andreas en doopmeter Herlinde. Haar papa David leidde zijn stralende dochter daarna de trappen van het stadhuis op waar burgemeester Pardaen het gezelschap opwachtte.





"We bevestigen hier vandaag jouw verjaardag 30 jaar geleden en wensen je veel succes in het dagelijkse leven in goeie en kwade dagen", sprak de burgemeester plechtig. De traditionele ring werd vervangen door een armband. "Als symbool van de hechte band tussen jou en jouw familie", aldus Pardaen. Laura kreeg ook een verjaardagsboekje. "Binnen twintig jaar staan we hier terug voor de viering van je gouden verjaardag", besloot de burgemeester.





Groot avondfeest

"Dit was ook voor mij een primeur", lacht Pardaen. "We doen dit graag en voor haar is dit ongetwijfeld een fantastische dag die ze zich altijd zal herinneren." Het feestje wordt trouwens nog eens overgedaan in Engeland met de overzeese tak van de familie Ball.





Daar wacht haar een heus tuinfeest met geloftes van de lokale dominee. Na de plechtigheid op het stadhuis, volgde nog een groot feest in het restaurant van het Kasteel van Laarne. "Ik ben wat emotioneel en overdonderd, maar dit is een echt sprookje", aldus een glunderende Laura.