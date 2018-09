Lang leve de insecten met natuur-BV Joeri Cortens 06 september 2018

02u34 0 Wetteren Op 11 september organiseert Natuurpunt CVN een lezing over insecten. De voordracht wordt gepresenteerd door Joeri Cortens.

Natuurpunt Scheldeland en Natuurpunt CVN organiseren op dinsdag 11 september een boeiende lezing over insecten in de cafetaria Hommelveld aan de serviceflats Scheldezicht op de Wegvoeringstraat in Wetteren. De voordracht wordt gepresenteerd door Joeri Cortens, gekend van zijn tv-optredens bij "Het zijn net mensen" op Vier en door zijn wekelijks radionatuurpraatje bij De Weekwatchers op Radio 2 op zaterdagmorgen.





"Insecten zijn de olie die onze natuur gesmeerd doet lopen zelfs binnenshuis. Ieder plekje op aarde hebben ze weten te veroveren en dat heeft geleid tot een onmetelijke diversiteit van kleuren, vormen en levensstrategieën. Op zich is dat al boeiend genoeg, maar het wordt pas interessant als we hun belang voor mens en technologie onder de loep nemen. Met prachtige macrofoto's", aldus Natuurpunt. Graag inschrijven voor 7 september via overschrijving van 5 euro (leden) of 8 euro (niet-leden) op rekeningnummer BE31 0011 2644 7155 van Natuurpunt Scheldeland met vermelding lezing insecten.





(DVL)