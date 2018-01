Laatste parochiepriester Heilig Hart overleden 31 januari 2018

Eerwaarde Heer Jozef Verschelden (92), parochiepriester op rust van Heilig Hart in Kwatrecht, is afgelopen donderdag overleden in het ASZ van Aalst. Daar was hij na een val in zijn woning opgenomen. Pastoor Verschelden werd geboren in Vrasene op 6 juli 1925 en priester gewijd in Gent op 19 mei 1951. Hij was achtereenvolgens onderpastoor van Opbrakel, Oudegem en Wetteren Sint-Gertudis. Op 4 juni 1975 werd hij benoemd tot pastoor van Kwatrecht Heilig Hart, wat hij tot aan zijn pensioen in 2002 zou blijven. Hij was de laatste priester van die parochie. Ook nadien bleef hij in de schaduw van de kerk van Kwatrecht wonen. Pastoor Verschelden was godsdienstleraar aan het Sint-Gertrudisinstituut, waardoor hij in Wetteren heel wat oud-leerlingen heeft. De uitvaart heeft plaats in de dekenale kerk op de Markt op vrijdag 2 februari om 11.15 uur. Hij wordt bijgezet in het graf van zijn ouders op het kerkhof van Vrasene. (DVL)