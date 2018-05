Laad- en loszone en busparking op Scheldekaai 28 mei 2018

De gemeente Wetteren wil een laad- en loszone en een belbushalte voorzien op de Scheldekaai ter hoogte van het nieuwe gemeentehuis aan de Schelde. Verderop komt ook een busparkeerplaats voor toeristische bussen.





De laad- en loszone wordt ingericht naast de inrit van de ondergrondse parking over een afstand van 10 meter en 2,5 meter breedte. Ze kan worden gebruikt door bestelwagens voor leveringen in het gemeentehuis en op Rode Heuvel. Volgens de Dienst Toerisme is een parking voor bussen zeker geen overbodige luxe. Vorig jaar kwamen 60 groepen naar Wetteren voor een toeristisch bezoek. (DVL)