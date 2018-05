Kwets komt terug 31 mei 2018

Na twee jaar radiostilte komt het Wetterse maandblad Kwets terug met een eenmalig magazine. De vzw organiseert ook twee tafelgesprekken en een lijsttrekkersdebat rond de gemeenteraadsverkiezingen. "We brengen nog één keer een magazine uit dat midden september in de dagbladhandels zal liggen. Het traditionele grote lijsttrekkersdebat zal plaatsvinden op woensdag 3 oktober in CC Nova. Maar met voorafgaande tafelgesprekken willen we het debat vroeger op gang trekken. Daarom brengen we op 6 en 20 juni al enkele belangrijke kandidaten bij elkaar en gooien enkele topics op tafel. Op woensdagavond 6 juni verzamelen we samen met CD&V, open VLD en spa op de Rode Heuvel aan het gemeentehuis. Twee weken later, op 20 juni, zitten we samen met Eén, NVA en Groen&Co onder de linde op Massemen-Dorp. Vlaams Belang heeft afgehaakt. De aftrap van de gesprekken is om 20 uur . Iedereen is welkom om te komen luisteren", weet Guy Jooris van Kwets.





(DVL)