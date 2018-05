KWB Christus Koning stopt ermee 09 mei 2018

De afdeling Christus Koning van KWB in Wetteren gooit de handdoek in de ring. De afdeling werd opgericht in 1986, maar de jongste jaren ging het aantal leden gestaag achteruit. "Vechten tegen de bierkaai bleek onhoudbaar geworden, vandaar onze beslissing om er mee te stoppen na 32 jaar", vertelt Paul Van Autreve, de laatste voorzitter.





Trouwe leden

Na een afsluitend etentje en een gezellig samenzijn voor de leden, werd de kleine financiële rest in de kas geschonken aan de werkgroep Vluchtelingen en Deelpunt . Zij hebben hun vaste stek in de vroegere parochiekerk van Christus Koning Wetteren. "Wij willen graag iedereen bedanken die zich jarenlang heeft ingezet voor de goede werking van de KWB. Zeker onze bestuursleden, maar ook onze trouwe leden die we telkens mochten verwelkomen op onze bijeenkomsten", besluit Van Autreve.





