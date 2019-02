Kunstenaar brengt kleur in grauwe Kerkstraat Didier Verbaere

26 februari 2019

Kunstenaar Jo Mertens (66) is verantwoordelijk voor de kleurrijke taferelen die de leegstaande huizen in de grauwe Kerkstraat in het centrum van Wetteren sieren. Negen huizen staan er verkommerd, leeg en onbewoonbaar bij. Ze worden dit jaar plat gesmeten voor een nieuw bouwproject. Jo Mertens werkt ondertussen al drie maanden aan zijn project.

“De winkelstraat is een kerkhofstraat geworden. Ik werd letterlijk depressief van zoveel grijze doodskisten op een rij. Dus haalde ik verf en penseel boven om de buurt wat op te fleuren”, zegt Jo. Na zijn carrière als diensthoofd van de groendienst in Wetteren, legde hij zich volop toe op zijn passie van tekenen en schilderen. Heel wat van zijn werken fleuren muren van cafés maar ook verborgen binnen koertjes in Wetteren op.

“I don’t paint in black. Het begon onschuldig met een kersttafereeltje op een gevel. De Chinezen van het restaurant brachten me eten. De Turken uit het café zorgen voor hete koffie. Ik kreeg bier om te delen met de buren. De afbraak van deze huizen laat al negen jaar op zich wachten. Dus neem ik verf en fleur Wetteren op. Ik wil kleur en licht brengen aan het eind van de donkere wintermaanden”, besluit Jo.