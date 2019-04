Kruispunt dicht voor werken Didier Verbaere

04 april 2019

Het kruispunt van de Damstraat en Braakakker in Wetteren is tot 19 april afgesloten voor werken na een verzakking. Er geldt een omleiding via de Cooppallaan, Nieuwe Brug, Kapellendries, Laarnesteenweg en Zavelstraat.