Kraantje slaat lek in gasleiding Diepenbroek 05 juni 2018

02u50 0

Bij werkzaamheden in een tuin op de Roosbroeklaan 27 in Wetteren, hebben arbeiders gisterenmiddag om 11.30 uur een lagedrukgasleiding stuk getrokken met een kraantje. Ook een elektriciteitsleiding sneuvelde.





Politie en brandweer sloten de straat in de woonwijk Diepenbroek af en enkele onmiddellijke buren mochten even niet naar huis. Er werd een perimeter ingesteld. De huizen in de sociale woonwijk worden er momenteel gerenoveerd. De getroffen en aanpalende woningen zijn dus niet bewoond en er hoefde niemand geëvacueerd te worden.





Een uur lang ontsnapte gas, maar zonder erg omdat het om een lagedrukleiding ging. Om 12.30 uur werd de gastoevoer afgesloten in de wijk. Eandis kwam ter plaatse om de gebroken gasleiding te herstellen. (DVL)