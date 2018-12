Kraambeurs voor aanstaande ouders Didier Verbaere

11 december 2018

19u18 0

Het Huis van het Kind organiseert op woensdag 12 december voor het eerst een kraambeurs voor aanstaande ouders in het Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij in de Molenstraat in Wetteren. Wie vragen heeft over het groeipakket, kraamgeld of kraamhulp kan er terecht bij deskundigen. Ook het aanbod in de regio Wetteren, Laarne en Wichelen wordt er voorgesteld. Op verschillende tijdstippen is er uitleg over het groeipakket. Gratis de in LDC De Koffiebranderij van 18.30 tot 21.30 uur.