Kortsluiting in batterij elektrische fiets Didier Verbaere

11 januari 2019

In een garage van een woning aan de Smetledesteenweg 151 in Wetteren veroorzaakte een kortsluiting in een batterij van een elektrische fiets vrijdag rond 16 uur vuur heel wat rookontwikkeling. De brandweer van Wetteren en Lede kwamen ter plaatse om de batterij af te koppelen van het laadstation. Opmerkelijk was dat, ondanks de kortsluiting en de oververhitting, de zekeringen in het huis niet waren afgesprongen. De schade bleef beperkt.