Kort door den bos wenst je veel beterschap Didier Verbaere

29 maart 2019

14u15 0 Wetteren Kort door den bos brengt eind april de komedie Veel Beterschap in de Loods Verstraeten in de Kortenbosstraat in Massemen.

Veel Beterschap is een dolle ziekenhuisklucht van Marc Peeters in een regie van Wim De Coene. Vier patiënten, een loodgieter, een student rechten, een havenarbeider en een schijnbaar verwarde gepensioneerde, liggen samen in een ziekenhuiskamer. Hun verblijf valt ferm tegen want zij worden met harde hand verzorgd door de bazige hoofdverpleegster. Gelukkig is er nog de jonge stagiaire en komt er regelmatig bezoek. De vier beslissen dat er toch “iets” moet ondernomen worden. Maar wat? En hoe? Als dat maar goed afloopt.

Hoe dat afloopt verneem je op woensdag 24 april, vrijdag 26 en zaterdag 27 april om 20 uur en op zondag 28 april om 15 uur. De opbrengst van de zondag voorstelling gaat integraal naar de Belgische Rett Syndroom Vereniging. Tickets aan 8 en 5 euro te koop bij de spelers, dagbladhandel De Linde en tankstation Wynants.De deuren gaan open anderhalf uur voor de voorstelling. De VIP formule met diner en animatie is reeds uitverkocht.