Koppels kunnen jawoord geven op Rode Heuvel 26 april 2018

Koppels kunnen in Wetteren voortaan ook hun jawoord geven in het nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel. De gemeenteraad keurde dit goed als nieuwe locatie in Wetteren. In eerste instantie trouwen koppels meestal in de trouwzaal van het historische gemeentehuis. Aangezien daar geen lift aanwezig is, kon worden uitgeweken naar de foyer van CC De Poort. Maar ook die zaal is druk bezet. Dus komt er nu een derde trouwlocatie bij in Wetteren. (DVL)