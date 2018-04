Koppel maakt droom waar met brasserie op Rode Heuvel 04 april 2018

Op Rode Heuvel, tussen de Sint-Gertrudiskerk en de Schelde in Wetteren, kan je naast een bezoek aan het gloednieuwe gemeentehuis of bpost nu ook gezellig tafelen. Op het nieuwe plein openden Steven Van den Bossche en Tiffany Derore Brasserie Passerelle. Na hun studies aan de Hotelschool, waar ze elkaar leerden kennen, ervaring in Auberge du Pêcheur, een carrière in de privé en het grootbrengen van de kinderen, realiseren ze er hun langgekoesterde droom. In een sfeervol interieur bedient Tiffany de klanten terwijl chef Steven Belgische klassiekers bereidt met verse frietjes en een dagelijkse lunch. Je kan er ook terecht voor een lekker ontbijt of tapas. Alle info op www.brasserie-passerelle.be. (DVL)