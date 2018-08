Koe verwondt haar reddende helper 22 augustus 2018

Een man raakte gisteren omstreeks 15.15 uur in Westrem gewond toen hij hulp wou bieden bij het bevrijden van een koe op de Westremstraat. Het dier zat er met haar kop vast tussen de stalen buizen van een hek aan de weide. Een getuige belde de brandweer en ook de eigenaar kwam ter plaatse om het paniekerige beest in bedwang te houden. Dat probeerde ook een buurman die kwam helpen. Maar hij kreeg een serieuze trap op de ellenboog en het been en werd, vermoedelijk met een serieus gekneusde of gebroken arm, naar het ziekenhuis gebracht. Door het nieuwe oproepsysteem van de brandweer moest de ploeg ter plaatse nog meer dan drie kwartier geduld oefenen eer er een wagen met het gepaste (slijp)materiaal ter plaatse kon komen. Uiteindelijk zorgde de zoon van de landbouwer voor redding en werd de koe uit haar hachelijke positie bevrijd. (DVL)