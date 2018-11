Klopjacht met helikopter op inbrekers Daders zes inbraken niet gevat Didier Verbaere

13 november 2018

De politie heeft maandag rond 22 uur een klopjacht op inbrekers gehouden. “Maandagavond werd op zes plaatsen in Wetteren en Laarne ingebroken. Onder meer in de Kortewagenstraat in Wetteren-Ten-Ede. Patrouilles kregen bijstand van een politiehelikopter die de buurt tussen Ten-Ede en Laarne afspeurde. Ondanks intensieve controles konden we geen daders oppakken. Het onderzoek wordt voortgezet”, zegt commissaris Vic De Loof van de Wetterse politie.

Maandagnamiddag was er al een inbraak in de Heirweg in Laarne. Daar werd tussen 14.20 en 17.20 uur ingebroken via een geforceerd slaapkamerraam. En afgelopen weekend was er een inbraakpoging in een handelszaak op de Zuidlaan in Wetteren. Maandagochtend werden sporen aan de voordeur vastgesteld. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.