Kleuters verrassen ouderen met valentijnskaartjes Didier Verbaere

14 februari 2019

In het woonzorgcentrum Schelderust in Wetteren brachten 70 kleuters van Sint-Jozef donderdagnamiddag zelfgemaakte valentijnskaarten naar de bewoners van het rusthuis. De kinderen van het 1ste, 2de en 3de kleuterklasje knutselden de kaartjes zelf in elkaar en deelden ze uit op de kamers en in de dagzalen. “Voor de ouderen is het contact met deze jonge generatie heel waardevol, en de kindjes kunnen op deze manier iets betekenen voor iemand anders”, zegt juf Astrid Claus die het bezoek begeleidde. Zij nam samen met animator Thomas Baert het initiatief voor de geslaagde Valentijnsdag in Schelderust.