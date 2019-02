Kleuters en bejaarden vieren samen carnaval Didier Verbaere

22 februari 2019

Kleuters van Sint Jozef en senioren van het WZC Schelderust vierden vrijdagnamiddag samen carnaval in Wetteren. De lagere schoolkinderen feestten dit jaar niet mee na het echtelijke drama in Oordegem afgelopen week. Daar werd een mama van twee van de kindjes van de school om het leven gebracht door de papa. Hij pleegde nadien zelfmoord. “De school heeft ervoor gekozen om de carnavalsstoet te vervangen door een serene stiltewandeling na het drama. De kleuters beseffen nog niet wat zich in Oordegem afspeelde en dus wilden we hen dit feestje niet ontzeggen”, zegt Nele Six, coördinator van de animatie in Schelderust.