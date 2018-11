Kinderen van de eclips ten voordele van De Warmste Week Didier Verbaere

15 november 2018

18u27 0 Wetteren Marc Aerts (66), schenkt de opbrengst van zijn debuutroman Kinderen van de eclips aan De Warmste Week en Kom op tegen Kanker.

“Mijn dochter uit mijn eerste huwelijk overleed aan een hersentumor toen ze 15 jaar was. Dat is ondertussen 21 jaar geleden. Nu ik in pensioen ben en ik tijd vond om een eerste roman te schrijven, wou ik de opbrengst aan een goed doel schenken”, weet de gepensioneerde bankbediende.

Marc ruilde zijn geboortegrond Leopoldsburg en woonplaats Hasselt 6,5 jaar geleden voor Wetteren na een bezoek aan de Gentse Feesten. Na een carrière in het bankwezen, waagt hij zich naast het babysitten aan zijn grote passie : schrijven. Met Kinderen van de eclips heeft hij zijn debuutroman, een politiestory van 333 bladzijden, klaar.

“Het verhaal speelt zich vooral af in Gent. Nadat Nicolina in Keulen ontsnapt aan een bloedbad, is een agent ook in Gent op de Kouter getuige van een schietpartij waarbij personen op onverklaarbare wijze ontsnappen aan een kogelregen en ongedeerd blijven. Commissaris Viktor Aquirra - een knipoog naar de Spaande roots van de voormalige politiewoordvoerder Gonzalez - trekt daarna op onderzoek. Hij ontdekt dat een schim lijkt te waken over het meisje in Gent. Het is de start van een zoektocht naar dit vreemde fenomeen”, weet Marc. “Het is een magisch realistisch verhaal dat zich ook op de zon en de maan afspeelt. Geen typische misdaadroman. Heel wat feiten en getallen in het boek zijn ook waarheidsgetrouw”, weet Marc.

Hij bracht het boek in eigen beheer uit en schenkt zijn royalties integraal aan het goeie doel. Het boek kost 24 euro en is te koop via www.shopmybooks.com en wordt per post thuis bezorgt. Marc is ondertussen aan zijn tweede roman bezig.