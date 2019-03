Kinderen Sint-Gertrudis in pyjama voor Bednet op nationale pyjamadag Didier Verbaere

15 maart 2019

Ook in Wetteren trokken heel wat kinderen vandaag in pyjama naar school op de Nationale pyjamadag van Bednet. De kinderen en kleuters van de Sint-Gertrudis basisschool trokken massaal in nachtkledij naar de klas. Vandaag tonen ze hun steun aan de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen wegens langdurige ziekte. Bednet verbindt een zieke kind live via internet met zijn of haar eigen klas. En de klas ziet de Bednetter op het computerscherm achteraan in de klas. Zo kunnen zieke kinderen van thuis uit de lessen volgen en met hun klasgenoten praten. Daarnaast was er vandaag ook aandacht voor het klimaat in de klassen.