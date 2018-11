Kies zelf je kerstboom uit in ’t veld Didier Verbaere

28 november 2018

In Wetteren wordt zondag een grote en atypische kerstboom verkoop gehouden in een veld langs de Zuidlaan ter hoogte van de Drankencentrale. Je kan je boom er zelf gaan uitkiezen. Trek tussen 9 en 13 uur dus je laarzen aan en ga op zoek naar je favoriete boom. “Iedereen kan zijn eigen kerstboom kiezen door hun naamkaartje aan de kerstboom te hangen. De volgende dagen rooien wij deze kerstbomen en leveren we deze bij de mensen thuis. Geen naalden meer overal in de auto”, legt Tom Meganck het concept uit. Er staat een groot aanbod van groot tot klein en verschillende soorten zoals Nordmann, Picea, Abies Koreana aangeplant. Voor sfeer en gezelligheid zorgt 7Knots Jenever. Zij serveren warme cocktails en chocolademelk rond de vuurkorf. Wie een boom koopt, krijgt een drankje gratis. De atypische verkoop is een samenwerking met de Seizoensschuur aan de Eetgoedstraat in Schellebelle. Je kan je boom daar ook gaan afhalen indien gewenst.