Keurslager Schalck blaast 40 kaarsjes uit Didier Verbaere

25 januari 2019

Keurslager Schalck aan de Prinses Josefien Charlottelaan in Wetteren viert dit jaar haar 40ste verjaardag. De zaak werd reeds in 1962 opgericht door Alfons en Marie Louise van Hove. Antoine en Christine Schalck namen de beenhouwerij over in 1979 en sinds 2014 staan Steven en Ellen aan het roer van de beenhouwerij. Schalck onderscheidt zich als keurslager met streekproducten en eigen bereidingen en charcuterie. Met vlees van Vlaamse kwekers en als erkende ambacht sinds 2016. En met zoon Ferre is de opvolging verzekerd.