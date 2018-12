Kerstmarkt ASZ brengt 10.000 euro op voor Warmste Week Didier Verbaere

22 december 2018

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis organiseerde een ’Kerstmarkt for Life’ op de drie campussen in Wetteren, Aalst en Geraardsbergen. Verschillende afdelingen sloegen hun handen in elkaar om een gezellige kerstmarkt in te richten voor het goede doel. De integrale winst van 10.000 euro gaat naar twee organisaties die het ASZ nauw aan het hart liggen : Foundation Jana De Koker die een aangename sfeer voor kinderen creëert in ziekenhuizen. En Renaissance, een privé-initiatief dat de verloskunde in Bukavu (Oost-Congo) wil verbeteren.. Op de kerstmarkten kon het personeel, familie en patiënten genieten heerlijke verse soep, croque monsieur, pannenkoeken of gezellig snuisteren tussen leuke kerstcadeautjes zoals juwelen, kerstkaartjes, kerstrozen en gehaakte kunstwerkjes.