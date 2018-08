Kermisvlaaien op markt 28 augustus 2018

PWO Wetteren, vereniging in het 'Netwerk tegen armoede', verkoopt opnieuw Wetterse vlaaien naar aanleiding van kermis. Op de donderdagmarkt van 30 augustus zijn ze te koop. De vrijwilligers bakken in de nacht van woensdag 150 vlaaien. Ze worden ter hoogte van café De Beurs aan de man gebracht aan 6 euro per stuk. De opbrengst gaat naar de werking van het PWO.





(DVL)