Keizerlijk huwelijk in Wetteren 19 maart 2018

02u32 0 Wetteren De jongste keizer carnaval ooit, Andres Vergeylen (27), is zaterdagmorgen in het cultureel centrum van Wetteren in het huwelijksbootje gestapt met zijn vrouw Kim Feys (25).

Het koppel is al drie jaar samen en ziet elkaar immens graag. Ze zullen de heugelijke dag niet snel vergeten, want voor en na het jawoord vormden enkele tientallen carnavalisten een erehaag. Andres komt uit een echte carnavalsfamilie en mocht zich vijf jaar geleden keizer noemen. Kim daarentegen leerde carnaval vooral door haar man kennen. Al snel volgden de eerste grapjes: "Hij draagt de pluimen, maar zij de broek", lachten enkele feestvierders. De fotoshoot kon nadien alvast in een prachtig winters decor afgewerkt worden. (JEW)