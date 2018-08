Kathy Mertens toch op VB-lijst 20 augustus 2018

Kathy Mertens krijgt de tweede plaats op de lijst van het Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober in Wetteren.





Kathy Mertens zetelde in de vorige legislatuur ook al voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad, maar werd nadien als onafhankelijke opgevist door de liberale lijst Respect van Walter Govaert. Ze zetelde voor hen in de OCMW-raad.





Normaal gezien had Mertens in oktober een plaats op lijst van Open Vld moeten innemen, maar na kritiek keert ze terug naar haar vroegere partij.





Raadslid Wouter Bracke trekt de lijst van Vlaams Belang. Nieuwkomer Davy De Pauw is lijstduwer. (DVL)