Kathy Mertens naar Open Vld 16 maart 2018

03u06 0

Kathy Mertens, voormalig gemeenteraadslid voor Vlaams Belang en nadien onafhankelijk Respect OCMW-raadslid, keert terug naar de politiek in Wetteren en krijgt een plaats op de Open Vld-lijst van kopman Walter Govaert. Kathy werd in 2006 verkozen voor Vlaams Belang. In 2012 verloor ze haar zetel in de gemeenteraad en werd ze als onafhankelijke opgevist door Respect van Walter Govaert. Dat mandaat gaf ze vorig jaar na vijf jaar door aan opvolger Denis Van Leuven. Op 1 januari sloot Mertens zich officieel aan bij Open Vld en ze maakt nu ook deel uit van de vrouwenbeweging van Open Vld Wetteren. "Mijn familie is al jaar en dag liberaal, ik kom uit een milieu van zelfstandigen. Ik heb respect voor Walter Govaert die na tegenslag achter hun mening blijven staan", motiveert Kathy haar keuze. Schrik van haar politieke verleden heeft ze niet. "Een groot deel van onze huurders heeft buitenlandse roots, vraag hen of ze te klagen hebben over mij." (DVL)