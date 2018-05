Karine van Bellegem wil in voetsporen politieke vader treden 23 mei 2018

Karine Van Bellegem, dochter van wijlen Remi Van Bellegem, krijgt een plaats op de Open Vld-lijst voor de verkiezingen in Wetteren. Ze wil het liberale werk van haar overleden vader en schepen verderzetten. Karine woont in deelgemeente Westrem en wil zich inzetten voor veiligere infrastructuur met een fietspad tussen St-Lievens-Houtem en het Strop. Een dossier dat haar vader als schepen voor openbare werken mee op poten zette. Daarnaast pleit ze voor het opnieuw open zetten van de Volkershouwbrug, meer voetpaden in Westrem en de ontsluiting van de wijk Binnenkouter. Samen met medekandidate Nelly De Bruycker wil Karine zich inzetten voor de leefbaarheid van Westrem. (DVL)