Kapper Luc (65) neemt afscheid in rusthuis 28 april 2018

Luc Lorré (65) nam gisteren afscheid van zijn klanten, collega's en bewoners van het woonzorgcentrum Schelderust in Wetteren. Na een carrière van 45 jaar, waarvan 26 jaar in het rusthuis, gaat de kapper zelf met rust. Luc leerde de stiel in het salon van zijn vader Valère op de Collegiebaan. Zijn vader was ook 30 jaar lang kapper in het rusthuis. "Toen het nieuwe OCMW-rusthuis in 1992 opende, vroeg de gemeente of ik hier het kapsalon wou uitbaten", zegt Luc. "Eén dag per week en elke avond was ik beschikbaar voor andere klanten, voor velen al 45 jaar lang. Zes dagen op zeven verzorgde ik de bewoners van het rusthuis. Een fijne job." Maandag gaat zijn jonge opvolger Bianca er aan de slag. "Ik ga nu wat genieten van het leven, wandelen, sporten en in de tuin werken. Ik zal snel tijd te kort hebben", bedenkt Luc.





(DVL)