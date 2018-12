Kapellendries weer open in beide richtingen Didier Verbaere

18 december 2018

17u29 1

De werken op Kapellendries in Wetteren zijn voltooid en de baan is sinds dinsdagnamiddag weer open in beide richtingen. De drukke verkeersas richting Scheldebrug ging in september dicht voor de afbraak van de oude voetgangersbrug De Passerelle en de aanleg van het plein en de Tragelweg. Verkeer richting Laarne werd tijdens de werken omgeleid en dat veroorzaakte vooral in de ochtend en avondspits een verkeersinfarct. De weg werd nu enkele dagen vroeger dan verwacht opengesteld. Op zaterdag 22 december wordt het nieuwe pleintje officieel geopend.