Kaketoe zoekt baasje 27 februari 2018

02u45 0

Op de Brusselsesteenweg in Wetteren werd een groene kaketoe gevangen door een bewoner. De politie liet de vogel ophalen door een gespecialiseerd asiel. De eigenaar kan zich melden bij de politie of via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)