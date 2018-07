Kadaver paard weggehaald 31 juli 2018

Het kadaver van een dood paard, dat afgelopen weekend voor heel wat geurhinder zorgde in de Volkershouw in Westrem, is maandagochtend om 6.30 uur opgehaald door verwerkingsbedrijf Rendac. De eigenaar had het dode paard vrijdagavond aan de toegangsweg van zijn weide gedumpt nadat het eerder elders was gestorven.





"Wettelijk volgens de regels", volgens de politie. Maar met deze zomerse temperaturen, bracht het een enorme stank met zich mee. Het was niet de eerste keer dat daar kadavers werden gedumpt en de buren zijn de overlast beu. "We hopen dat de eigenaar zijn dode dieren voortaan op zijn eigen bedrijf bewaart voor ophaling", aldus een buurman die aan de alarmbel trok. "Hopelijk trekt ook de stank uit de grond snel weg zodat we weer met de ramen open kunnen slapen". (DVL)