Kadaver ligt hele weekend te stinken EIGENAAR DUMPT DOOD PAARD AAN WEIDE, RENDAC VERGEET HET OP TE HALEN DIDIER VERBAERE

30 juli 2018

02u34 0 Wetteren Bewoners van de Volkershouw hebben het hele weekend last gehad van de stank van een dood paard dat er vrijdagavond werd gedumpt door de eigenaar. Rendac zal het kadaver deze morgen ophalen. "Het is niet de eerste keer dat de eigenaar zijn dode dieren hier dumpt", vloekt een buurman.

Volkershouw is een landelijke, doodlopende straat die eindigt aan de onderbroken brug boven de E40 in Westrem. Op het einde van de huizenrij vind je enkele weilanden en velden. Op de toegangsweg van een van die weiden worden regelmatig kadavers gedumpt. "Bijna wekelijks. Een koe, ezels, geiten, schapen en afgelopen vrijdag een dood paard. Rustig in de tuin zitten of slapen met de ramen open is onmogelijk. De stank is na één dag in zulke zomerse temperaturen niet te harden. Om maar te zwijgen van de vliegen en het ongedierte dat zo'n dood beest met zich meebrengt. Die dieren sterven ergens anders, maar de eigenaar wil blijkbaar geen overlast op zijn eigen bedrijf en dumpt ze dus maar hier. We zijn de overlast grondig beu", zegt een boze buurman.





Niet illegaal

Hij verwittigde vrijdagavond de politie van Wetteren om het kadaver te melden. "In principe doet de eigenaar niks illegaal. Het kadaver is afgedekt met een zeil, zoals wettelijk voorgeschreven. Al zijn er twijfels of je zo'n groot dier wel mag vervoeren nadat het gestorven is. Maar blijkbaar heeft de eigenaar een akkoord met Rendac om de kadavers aan zijn weide op Volkershouw op te laden", weet commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. "Rendac had beloofd het kadaver zaterdagochtend op te halen. Dat is blijkbaar niet gebeurd en op zaterdagnamiddag en zondag is er geen ophaalronde. We zullen navragen waar het fout gelopen is en sturen maandag een patrouille ter plaatse om toezicht te houden op de ophaling", belooft de commissaris.





Andere dumpplaats

Ook de gemeente Wetteren stuurt haar milieudienst ter plaatse. "Desnoods zullen we Rendac bij hoogdringendheid opvorderen", reageert schepen van landbouw Leentje Grillaert (CD&V).





De buren hopen echter dat de eigenaar ook wordt aangemaand om zijn dode dieren elders te dumpen. "We gaan geen klacht indienen. We begrijpen dat dieren sterven, zeker met deze hitte, maar waarom moeten de kadavers hier gedropt worden? Ook begrijpen we niet waarom een bedrijf als Rendac in de zomer niet zeven dagen op zeven werkt. Het zou veel overlast besparen. Een dode kat of hond kun je nog enkele dagen in een diepvries bewaren, maar een paard is een andere zaak. Dus zitten we hier bijna wekelijks in de stank en tussen de vliegen. We willen dat dit stopt", besluit de buurman.