K3 zweept 7.000 bezoekers op 14 juli 2018

K3 kreeg gisteren de 7.300 bezoekers van het tiende KID Rock meteen aan het swingen op de terreinen van RFC Wetteren. Daarnaast waren er ook optredens van Jeuk, Raf Violi en Ketnet Musical. Vandaag kan u er nog naar Bumba en naar de signeersessies van Buurtpolitie. Regi sluit het festival af. Het is mogelijks de laatste editie van het festival in de gemeente. Door onenigheid met de voetbalclub staat een verdere samenwerking op de helling. "We hopen alsnog op een constructieve oplossing. We bekijken dit na het festival. Zaterdag worden nog eens 3.000 bezoekers verwacht, er zijn nog tickets", zegt organisator Emmanuel De Clercq. Info op www.kidrock.be. (DVL)