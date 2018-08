Juwelen, kledij en smartphones in bos aan snelwegparking 20 augustus 2018

02u26 0

Het Vlaams Belang hield zaterdagnamiddag een zwerfvuilactie in het bos dat paalt aan de vrachtwagenparking op de E40 in Wetteren. Het bos wordt dagelijks gebruikt als schuilplaats voor transmigranten die in vrachtwagens richting Groot Brittannië proberen te klimmen. "We hebben het illegalenkamp opgekuist en ook de omheining rond de parking met de hulp van truckers hersteld. We kunnen bijna een boek schrijven over wat we allemaal gevonden hebben in het bos. Tientallen zakken afval, kledij, juwelen en smartphones. Tijdens de opkuis , hebben vandalen op de Brusselsesteenweg onze spandoek kapot gesneden en een verkiezingsbord vernield", zegt Stefaan De Greve, kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Wetteren. Ook in Kwatrecht zijn er enkele kraakpanden van transmigranten. (DVL)