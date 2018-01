Jorik (20) kandidaat Prins Carnaval 02u39 0 Didier Verbaere Jorik Leroy is meteen ook de enige kandidaat.

Jorik Leroy (20) is zaterdagavond de enige kandidaat om Prins Carnaval 2018 in Wetteren te worden. Dat op zich is al een klein wonder, want het carnaval in de gemeente leek afgelopen jaar dood en begraven nadat voorzitter en voormalig Keizer Roland Gillis de stekker uit het Carnavalcomité trok. Maar er kwam een doorstart en een deel van de oud Prinsen en Keizers zetten hun schouders onder de organisatie. Jorik, zoon van café De Molenhoek verdedigt de kleuren van WCV Wetters Laweit en neemt voor het eerst deel. "Carnaval heeft altijd in mijn bloed gezeten en ik vierde mee met vrienden. Sinds mijn ouders de Molenhoek overnamen, wil ik iets terug geven aan het Wetterse Carnaval", weet Jorik, eeuwige vrijgezel. "Ik ben getrouwd met carnaval. Zij is mijn enige minnares", lacht de vrachtwagenchauffeur. Zaterdag om 20.11 uur is er de verkiezing in de Gemeentelijke Feestzaal en moet hij publiek en jury overtuigen dat hij een volwaardige opvolger is van Prins Easy. (DVL)