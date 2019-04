Jonge socialisten op de barricaden voor sociale maatschappij Didier Verbaere

11 april 2019

13u27 0 Wetteren Lisa Colman uit Wetteren en Tina Cabuy uit Berlare, beide 23 jaar jong, staan op de lijst voor de Sp.a voor de verkiezingen op 26 mei. Vanuit hun ervaringen willen ze meewerken aan een warmere toekomst.

Lisa Colman, sociologe en student internationale politiek, krijgt de 11de plaats bij de effectieven voor de Kamer. Kleuterjuffrouw Tina Cabuy, staat op de 13de plaats bij de opvolgers voor het Vlaams Parlement. “Als jonge en gemotiveerde kandidates willen wij ons inzetten voor een betere toekomst en een warme samenleving. We leven in tijden waarin niets nog zeker lijkt, en de onzekerheden steeds groter worden. Dit ondervinden wij onder meer bij het zoeken naar een betaalbare woning, de torenhoge energiefacturen en de onzekerheid tot het vinden van een goede job met garantie op een degelijk loon. Dat vinden we niet normaal. Daarom willen wij als jonge kandidates ons steentje bijdragen”, klinkt het.

“Tijdens mijn studies sociologie heb ik veel geleerd over onze samenleving. Over de noodzakelijkheid van correct sociaal overleg en de werking van onze sociale zekerheid. Ik wil dit solidair model dan ook verder helpen uitbouwen en versterken”, zegt Lisa. “Als kleuterjuf en in mijn nabije omgeving zie ik hoe kinderen te lijden hebben onder de gevolgen van armoede en verwaarlozing. Ik wil de druk verhogen op het beleid om hier daadwerkelijk iets aan te doen”, vult Tina aan.