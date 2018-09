Jonge patiënten rijden zelf naar operatiekwartier 06 september 2018

De Foundation Jana De Koker schenkt een speelgoedautootje aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Wetteren. "Dit speelgoedautootje neemt heel wat stress weg, het maakt de tocht naar het operatiekwartier of een zoveelste onderzoek minder zwaar. Kinderen moeten hun mama of papa vaak verlaten voor verder onderzoek en dat verloopt niet altijd makkelijk. Dankzij deze mini-auto zijn ze rustiger en verlopen de onderzoeken vlotter. De kinderen denken dat ze zelf sturen, maar eigenlijk loopt er iemand achter hen aan die de auto bedient", zegt hoofdverpleegkundige Didier Teerlinck. "We zijn deze organisatie enorm dankbaar voor al hun inspanningen." (DVL)