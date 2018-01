Johan D'Hauwe volgt vader André op bij Open Vld 30 januari 2018

02u49 0 Wetteren André D'Hauwe (83) staat bij de komende verkiezingen niet meer op de lijst van Open Vld. Na 48 jaar onafgebroken in de gemeenteraad, stopt hij zijn politieke carrière. Zijn zoon Johan (46) wil de fakkel overnemen en krijgt een plaats op de lijst van liberale kopman Walter Govaert.

Landbouwer André D'Hauwe kwam in de politiek terecht na de gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Toenmalig burgemeester van Massemen, wijlen Hugo Capiau, had hem zonder zijn medeweten en met toestemming van zijn vrouw op zijn lijst gezet. Er was maar één partij en André werd verkozen. Na de fusie tot Wetteren werd André verkozen met Nieuwe Wetteren. Nadien zetelde hij ook voor de VU en de PVV, dat later Open Vld werd. Na ruzie in die partij volgde André Walter Govaert naar Respect. Ondertussen zit die liberale scheurpartij opnieuw onder de vleugels van Open Vld.





"Na 48 jaar is het welletjes geweest. Ik heb altijd geprobeerd om met iedereen overeen te komen en ik mag zeggen dat ik geen enkele politieke vijand heb gemaakt", blikt André tevreden terug. In oktober hoopt zoon Johan, uitbater van de Kortenboshoeve, een zitje in de gemeenteraad te verwerven. "Ik wil me graag inzetten voor de kleine en lokale middenstanders die nu vaak in de kou blijven staan bij evenementen", zegt Johan die ook een ijskar uitbaat. (DVL)