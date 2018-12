JC Wetteren huldigt zijn judoka’s Didier Verbaere

27 december 2018

2018 was voor judoclub Wetteren een heel mooi jaar dat begon met het provinciaal jeugdkampioenschap in Aalter waar vijf van hun judoka’s deelnamen. Nora Watson en Arbi Kazakbiyev behaalden goud, Timna De Backer zilver, Stijn Vermeire en Alexander Kokolejev brons.

Op de regionale kampioenschappen behaalde Nora en Arbi brons waardoor ze aan de Belgische kampioenschappen mochten deelnemen en ook daar behaalden beiden brons. Op het tornooi U11-U13 in mei in Wetteren won de club de beker voor de derde plaats. In dezelfde maand behaalden Stijn Vermeire en Alexander Kokolejev hun zwarte gordel en in november slaagden Lander Van Der Eecken en Frans De Visscher in het examen zwarte gordel 1e dan.

In november was er de interclubcompetitie waar de ploeg een vierde plaats behaalde. Nora Watson startte aan de Topsportschool in september. In de jeugdtrofee Oost-Vlaanderen behaalde Albana Noka een tweede plaats bij de meisjes U13. Ook Nora Watson behaalde een tweede plaats bij de meisjes U15 en Arbi Kazakbiyev behaalde een vierde plaats bij de jongens U15. Ook zijn broer Adlan verloor geen enkele wedstrijd in eigen land.