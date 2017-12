Jaar rijverbod voor 'grootverdiener' die zigzagt in file 02u52 2

Een bestuurder die op de E17 in Wetteren tussen de file laveerde, is bij verstek veroordeeld. De politierechter in Dendermonde legde hem een boete van 3.000 euro en een jaar rijverbod op. Bovendien moet hij opnieuw slagen in alle examens. De man zigzagde tussen de wagens en reed ook op de pechstrook. Toen de politie hem staande hield, zei hij dat hij er zich niks van aantrok omdat hij toch 20.000 euro verdiende per maand. "Als het hem toch niets uitmaakt, zullen we hem een mooie straf opleggen", zei politierechter D'hondt gisteren. De man moet zich ook bij een dokter aanbieden om te kijken of hij nog rijgeschikt is. De uitspraak daarover volgt in maart volgend jaar.





(KBD)