Inzittenden wagen aangehouden na vertoon nep wapen Didier Verbaere

15 april 2019

17u08 0

Verschillende inzittenden van een wagen werden vrijdagavond in Wetteren opgepakt door de politie na vertoon van een airsoft gun aan een tegenpartij. Een airsoft is een nep kopie van een bestaand wapen en kan geladen worden met plastic of aluminium kogeltjes. De wagen van de verdachten werd getraceerd via het ANPR cameraschild in de politiezone en omstreeks 22.35 uur onderschept in de Kleine Wetterstraat. Eén van de inzittenden bekende dat hij het wapen had bovengehaald. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van het wapenvertoon en de bedoelingen van de personen.