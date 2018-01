Internetradio Accent krijgt FM licentie 02u39 0

Radio Accent uit Wetteren is niet enkel meer via livestream op internet te beluisteren, maar nu ook via de FM radioband. Ze nemen de frequentie van de legendarische lokale zender Radio Apollo op 106.1 FM in. Daar was tot voor kort achtereenvolgens Radio Contact en Club FM te beluisteren. Accent stelde zicht tijdens de hervorming van het radiolandschap vorig jaar kandidaat om de frequentie over te nemen en kreeg nu groen licht. Ze mogen ook 104.9 in het Gentse voor hun rekening nemen. Radio Accent vestigde zich vorige zomer in de oude gebouwen van het Jeugdcentrum op de Zeshoek tot zolang er een nieuwe bestemming voor de lokalen is. Accent zoekt ook nog steeds medewerkers en wil haar programmatie fors uitbreiden de komende maanden. Met onder meer een lokaal nieuwsbulletin. (DVL)